Посол: ЄС не розглядає можливість запровадження нових санкцій проти РФ

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Г'ю Мінгареллі

Водночас Мінгареллі содівається, що ЄС зможе зберегти єдність у питанні санкцій

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але підкреслює, що ЄС поки не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ з-за подальшої агресії і порушення територіальної цілісності України. Про це він повідомив в інтерв'ю «Уніан».

Говорячи про те, чи втримається єдність ЄС щодо діючих санкцій, враховуючи той факт, що в цьому році в ряді країн-членів ЄС пройдуть вибори і може змінитися влада, посол висловив сподівання, що санкції будуть збережені.

«Ми сподіваємося, що ЄС зможе зберігати свою єдність у цьому питанні санкцій проти Росії», - заявив Мінгареллі.

При цьому на уточнююче питання про те, чи не здається йому, що змінилися умови, і тепер ЄС має активізуватись в плані введення нового набору санкцій, Мінгареллі сказав, що про це мова не йде.

«Сьогодні це не на порядку денному. І я не думаю, що буде посилення санкцій у наступні кілька тижнів», - підкреслив дипломат.

Він також дав аналогічну відповідь з приводу того, що Росія активно продовжує інтегрувати Крим у свій політичний і економічний вимір, залучаючи до анексії нові компанії, які не були внесені в попередні санкційні списки ЄС за порушення суверенітету України.

«Знову: це питання не стоїть на порядку денному», - заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, що вчора президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.