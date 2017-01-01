В Росії поліцейський в кафе відкрив стрілянину по колегах, троє поранених

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Поліція РФ

Інцидент стався в одному з кафе Дагестану

У російському Дагестані співробітник поліції обстріляв колег. В результаті цього три людини отримали поранення.

Як повідомляє «Интерфакс», інцидент стався в одному з кафе в місті Кизилюрт.

«Співробітник дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ МВС Росії по Новолакському району республіки в ході конфлікту, який переріс в бійку, в одному з кафе поранив із табельної зброї трьох своїх колег», - повідомили у прес-службі МВС Дагестану.

Відомо, що постраждалі госпіталізовані.

У свою чергу, джерело в правоохоронних структурах регіону повідомляє виданню, що поліцейський вистрілив у колег з пістолета після того, як ті в ході бійки зламали йому щелепу.

За неофіційною інформацією, після цього поліцейський одному з кривдників прострілив колінну чашечку, другому потрапив в черевну порожнину, а третьому - в область паху.

Як повідомляв «Главком», вчора у російському Санкт-Петербурзі на Невському проспекті поліція затримала шістьох учасниць акції за права жінок.