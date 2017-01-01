В «Народному фронті» вважають, що рейтинг Порошенка тримається на війні

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Петро Порошенко під час візиту на Донбас

Президенту для другого терміну необхідно забезпечення миру на Донбасі, зазначила Сюмар

Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар переконана, що рейтинг президента України Петра Порошенка тримається на наявності війни. Таку думку вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

«Вважаю, що його рейтинг і довіра тримається в першу чергу на наявності війни. Довіра до верховного головнокомандувача в такій ситуації не може впасти зовсім», – сказала Сюмар.

При цьому, на її думку, президенту для другого терміну необхідно забезпечення миру на Донбасі. «Президенту вигідне забезпечення миру – це гарантує йому другий термін. Бо він обіцяв цей мир, і на період президентської кампанії це питання буде одним з ключових», - зазначила нардеп.

Крім того, Сюмар оцінила рівень довіри прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. «Зараз власний рейтинг довіри Гройсмана – 23%, і динаміка цієї довіри цілком збігається з динамікою, яка була у Яценюка. Вона знижується після прийняття непопулярних рішень – у Яценюка довіра миттєво обвалилася, коли було підвищено тарифи на комунальні послуги. Янукович дуже боявся робити цей крок і навіть через те з МВФ припинив працювати, бо йому вся соціологія показувала, як це позначиться на його рейтингу. Ми ж пішли на це, бо у нас не було іншого виходу – із росіянами, як Янукович, зрозуміло, ніхто б не домовлявся, а інших можливостей отримати ресурс у розграбованої країни не було. Гройсман приймав рішення про ще більше підвищення тарифів, і, коли люди отримали платіжки, у нього істотно впала довіра», - сказала Сюмар.

Вона прогнозує, для Гройсмана ще буде важкий період, пов'язаний із новим меморандумом МВФ, який вимагає дуже драконівських речей, включаючи підвищення пенсійного віку. «Мені складно уявити, де візьмуться голоси на такі рішення в парламенті, і, думаю, прем’єру теж. Тому завдання уряду – так провести переговори з МВФ, щоб частину цих вимог було знято. Яценюку це якось вдавалося», - зазначила Сюмар.