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    В НБУ пообіцяли, що юросіб «Приватбанку» не штрафуватимуть через затримку податкових платежів

    • 20 Грудня, 21:59
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    В Нацбанку висловили впевненість, що проблем з податковими платежами не буде

    Юридичним особам, які обслуговуються у «Приватбанку», податкова не нараховуватиме штрафи за невчасну сплату податків, поки не завершиться процес націоналізації.

    Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ефірі Громадського.

    Він заявив, що у разі якихось проблем з податковими платежами та їх несвоєчасними надходженнями Державна фіскальна служба не нараховувтиме штрафи.

    «Проблем з Фіскальною службою не буде. Платежі на податкову інспекцію ідуть пріоритетом. Перш за все — платежі на податкову, далі — заробітна плата, далі — всі інші платежі. Крім того, є домовленість про те, якщо податкові платежі за якихось причин не будуть виконані, то податкова інспекція не буде нараховувати пені чи штрафи», — сказав він.

    Окрім того Чурій висловив впевненість, що проблем з податковими платежами не буде.

    Нагадаємо, Верховна Рада 276-ма голосами підтримала внесений президентом України законопроект №5553.

    18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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