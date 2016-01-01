Завтра вранці Приватбанк стане повністю державним – НБУ

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Сьогодні відбудеться передача акцій Міністерству фінансів

Приватбанк завтра, 21 грудня, стане стовідсотково державним. Про це на брифінгу повідомила заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова.

«Національний банк зареєстрував статут Приватбанку і сьогодні завдяки цьому відбудеться передача акцій Міністерству фінансів, тому завтра вранці Приватбанк вже буде абсолютно державним із новим менеджментом. Статут поїхав у м. Дніпро на державну реєстрацію», – повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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