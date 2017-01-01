В Одесі на Куликовому полі розпочався мітинг-реквієм у пам'ять за загиблими

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Фото: Нацполіція

Люди прийшли, щоби взяти участь у заході, присвяченому пам'яті загиблих 2 травня 2014 року в Будинку профспілок

Біля Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі розпочався мітинг-реквієм.

Понад тисяча одеситів із прапорами скандують «Не забудемо! Не пробачимо!», пише УНН.

Перед початком мітингу відбулася панахида за загиблими під час трагічних подій 2 травня 2014 року.

Перед цим на лінію «102» надійшло повідомлення про замінування Куликового поля. З місця події евакуювали близько 500 осіб. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.

Раніше СБУ в Одесі затримала групу місцевих за підозрою в підготовці терактів.

Як відомо, сьогодні також СБУ проводить обшуки в квартирах одеських любителів «русского міра».

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів узгодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.