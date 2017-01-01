В Одесі затримали банду спортсменів-наркодилерів

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Нацполіція України

Наркоторговці займалися розбоями, викраденням людей і контрабандою

В Одесі затримали банду наркодилерів, причетну до скоєння низки злочинів.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, бандитів «узяли» під час спільної спецоперації поліцейських, прокуратури та СБУ області.

«Організована злочинна група з числа підготовлених спортсменів займалася не лише наркобізнесом, але й розбійними нападами, викраденням людей, залякуванням, вимаганням та контрабандою», - зазначили в прес-службі.

Працівники Управління внутрішньої безпеки поліції отримали оперативну інформацію про групу наркоторгівців, яка діє на території міста та області, ще в серпні 2016 року.

Слідчими Київського відділу одеської поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

«Під час слідства було встановлено, що учасниками ОЗГ є добре підготовлені спортсмени. Вони, користуючись впливом у кримінальному середовищі, налагодили діяльність мережі осіб, яким постачали наркотичні засоби та психотропні речовини. Після збуту товару дилери повинні були перераховувати кошти на банківські картки групи. Очолював банду 30-річний одесит. Саме він організував постачання канабісу та амфетаміну з міста Рені, що на Одещині. Крім наркоторгівлі він був викритий правоохоронцями і у вимаганні», - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, схиляв місцевих мешканців до збуту наркотиків найближчий соратник організатора – 31-річний уродженець Рені. Він діяв шляхом залякування та фізичного впливу.

«В минулому зловмисникові було повідомлено підозру у вчиненні розбійних нападів та умисного вбивства, але якимось чином йому вдавалося уникати покарання за свої злочини. Ще у «послужному списку» цього фігуранта – вимагання та викрадення людей. Інший учасник банди – 24-річний майстер спорту з дзюдо, головна роль якого полягала у постачанні амфетаміну у великих об’ємах. Вихід на канали надходження кокаїну та пігулок екстазі мав його 28-річний поплічник. Поставкою канабісу займався ще один 33-річний уродженець Рені, який мав корупційні зв’язки у митній службі. Це допомогло членам ОЗГ налагодити контрабандний потік алкоголю та інших товарів з Румунії. Ще двоє - 30 та 45-річні одесити - підшуковували відповідних дилерів, постачали і збували їм наркотики», - зазначили в прес-службі.





Після зібрання достатньої доказової бази злочинної діяльності групи, правоохоронцями – оперативниками УВБ одеської поліції, бійцями відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, бійцями спецпідрозділу КОРД, слідчими ГУНП в Одеській області, співробітниками прокуратури та СБУ регіону – було проведено 11 санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників ОЗГ.

Під час оперативних заходів знайдено і вилучено велику кількість речових доказів зловмисників: розфасований і насипом амфетамін, спресований у брикети і насипом канабіс, таблетки «екстазі», пакувальний матеріал та ваги для наркотичних засобів і психотропних речовин, 5 тисяч доларів США, 40 тисяч гривень, приладдя для виготовлення амфетаміну, 25 мобільних телефонів, сім-карти, банківські картки.

Крім того, у зловмисників вилучено нарізну вогнепальну, холодну і пневматичну зброю. Також вилучено набої різного калібру, кілька вибухових пристроїв та вибухові пакети, сигнальні ракети, димові шашки, стрічки зі спорядженими патронами, магазини до автоматів, протигази, камуфльовану форму, балаклави, рації. Все знайдене направлено на проведення експертизи.

П’ять основних фігурантів організованої злочинної групи затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ІТТ поліції Одеської області.