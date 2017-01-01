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    В Одеській ОДА обіцяють зносити незаконні споруди в прибережних зонах

    • Сьогодні, 18:49
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    Голова Одеської ОДА Максим Степанов
    Голова Одеської ОДА Максим Степанов

    Максим Степанов заявив, що адміністрація піде в суди з кожним забудовником

    Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов виступає за дотримання законодавства, згідно з яким в прибережній зоні не може бути жодної забудови. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Я є прихильником жорсткого дотримання законодавства і не лише в питаннях прибережної зони. Я вважаю, що як тільки ми почнемо повністю виконувати закон від початку і до кінця, подобається він комусь чи ні, буде наведено лад в країні», - заявив Степанов.

    Він запевняє, що його адміністрація піде в суди з кожним забудовником. «Звичайно. Там, де є порушення закону, я не бачу жодної причини не відстоювати закон», - сказав голова Одеської ОДА.

    Як відомо, в Одеській області є серйозна проблема – забудована котеджами та іншими спорудами прибережна зона. Згідно з українським законодавством, в 30-метровій прибережній зоні не повинно бути ніякої забудови і не має бути закритих пляжів.

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