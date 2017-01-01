В реанімації помер поранений в Авдіївці підполковник ДСНС

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Дмитро Третейкін помер від важкого поранення в живіт

Важко поранений внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін помер в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

«Діма помер. Герої теж помирають», - написав Магомедов.

Як повідомляв «Главком», в четвер внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами житлових кварталів Авдіївки загинуло троє людей, зокрема водій ДСНС Сергій Горбень. Його колега Дмитро Третейкін отримав важкі поранення в живіт. Загалом, 2 лютого в Авдіївці поранення різного ступеню отримало 18 українців.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів

В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію,Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО.