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    В реанімації помер поранений в Авдіївці підполковник ДСНС

    • Сьогодні, 01:29
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    Дмитро Третейкін помер від важкого поранення в живіт

    Важко поранений внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін помер в реанімації.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

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    «Діма помер. Герої теж помирають», - написав Магомедов.

    Як повідомляв «Главком», в четвер внаслідок прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами житлових кварталів Авдіївки загинуло троє людей, зокрема водій ДСНС Сергій Горбень. Його колега Дмитро Третейкін отримав важкі поранення в живіт. Загалом, 2 лютого в Авдіївці поранення різного ступеню отримало 18 українців.

    Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів

    В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію,Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН.
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