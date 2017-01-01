В Росії вважають, що Трамп може стати для Путіна більш жорстким ворогом, ніж Обама



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російським депутатам, які пили шампанське на честь обрання Трампа, скоро доведеться пити гірку, зазначив Касьянов

Новий держсекретар Тіллерсон перед призначенням сказав сенаторам, що відповідь Обами на анексію Криму була «дуже слабкою». Під час телефонної розмови Трампа з Путіним про зняття санкцій навіть не було мови. Тож російським депутатам, які пили шампанське на честь обрання Трампа, скоро доведеться пити гірку.

Про це сказав лідер партії ПАРНАС Михайло Касьянов на «Ехо Москви».

«В Радбезі ООН новий постпред США Хейлі заявила, що Америка хоче покращення відносин з Росією, однак «жахлива ситуація на сході України вимагає однозначного засудження дій Москви. Поки Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, не почнуть поважати суверенітет і територіальну цілісність України, ця криза буде продовжуватися. Природно, Східна Україна не єдина частина країни, яка страждає від російської агресії. США засуджують і вимагають негайного припинення окупації Криму. Крим – частина України. Ми не скасуємо санкції, пов’язані з окупацією Криму, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - нагадав російський опозиціонер.

Він підкреслив, що як і раніше вважає, що вже навесні Трамп може стати для Путіна більш жорстким ворогом, ніж Обама.

«А нашим депутатам, які пили шампанське на честь обрання Трампа скоро доведеться пити гірку», - заявив Касьянов.

Як повідомляв «Главком», у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН, де розглянули ситуацію в Україні, зокрема в Авдіївці. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що руйнування критично важливої інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи на Донбасі – це терористична практика РФ, спрямована, головним чином, на цивільне населення. Водночас Єльченко повідомив, що Україна має намір подати позов проти РФ до Міжнародного суду.