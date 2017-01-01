Після масових протестів у Румунії приймуть нове кримінальне законодавство

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Міністерство юстиції Румунії заявило, що більше не зацікавлене у внесенні поправок до кримінального кодексу, що стосуються покарань за корупційні злочини

Міністр юстиції Румунії повідомив, що він опублікує деталі нового законопроекту по кримінальному кодексу в понеділок, після того як депутати відмінили попередній указ внаслідок масових протестів у Бухаресті та інших румунських містах, передає Reuters.

Сотні тисяч румунів протестували в столиці Бухаресті та в десятках інших міст проти указу, який би прикривав від кримінальної діяльності високо посадовців за корупцію. Навіть після того, як даний указ було скасовано, протестувальники продовжили виходити на вулиці із гаслами недовіри до уряду.

«Коли ми скасували указ, ми повернулися до вихідної ситуації, коли було багато неконституційних статей. Ми будемо розробляти і публікувати проект закону, який буде представлений в парламент після консультацій з громадськістю», - заявив журналістам міністр юстиції Флорін Йордаке.

Також міністерство юстиції Румунії заявило, що більше не зацікавлене у внесенні поправок до кримінального кодексу, що стосуються покарань за корупційні злочини, що спричинили масові протести.

Нагадаємо, у Румунії не припиняються мітинги: люди вимагають відставки уряду.

Раніше повідомлялося, що у Румунії на протести вийшли близько 250 тис. людей.