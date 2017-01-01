В «сірій зоні» на Донбасі правоохоронці виявили велике сховище боєприпасів

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Виявлені боєприпаси

Схрон з боєприпасами знайшли в покинутому будинку

Співробітники Служби безпеки України виявили у районі проведення антитерористичної операції велике сховище боєприпасів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ

«Схованка була облаштована у так званій «сірій зоні» в покинутому будинку в районі села Водяне Ясинуватського району Донеччини. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону майже тисячу боєприпасів калібру 30 мм та понад 50 ланок для гарматної стрічки», - повідомляють правоохоронці.

Також поблизу Красногорівки оперативники СБ України виявили в одній із водоймищ герметичний пакунок, в якому зберігалися граната РГО із запалом, постріл та стабілізатор польоту до гранатомета.