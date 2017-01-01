В сирійській провінції Ідліб нанесено авіаудар по госпіталю повстанців

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Наслідки обстрілу міста Дераа в Сирії

Постраждали щонайменше дев’ять людей

На півночі Сирії, в провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.

Як повідомляє «Радіо Свобода», поранено п’ятьох медиків, під завалами залишаються ще чотири людини. Госпіталь припинив роботу.

Поки не встановлено, які саме літаки атакували - урядові або російські.

У суботу також надійшли повідомлення про новий удар урядової авіації по позиціях повстанців на півдні країни, в околицях міста Дераа. Одна з бомб влучила в мінарет мечеті.

З початку громадянської війни в Сирії в березні 2011 року загинули понад 320 тисяч осіб.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.