В «Солідарності» натякнули, що Кличко на чолі партії нічого не вирішує і це добре

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Сергій Березенко і Віталій Кличко

Міжнародні організації визнали, що у БПП найкраще змогли розпорядитись фінансовими ресурсами, які виділяє держава, заявив Березенко

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» підтвердив, що лідер партії «Солідарність» Віталій Кличко – фактично номінальна фігура, яка не приймає ключових рішень.

«Може, це й на краще. У нас є президія центральної ради партії. Вона складається з 10 людей, які ухвалюють оперативні політичні рішення. Є діючий секретаріат партії і повноцінна структура, яка зараз лише набирає обертів у зв’язку із законом про фінансування політичних партій. До речі, відповідні міжнародні організації, які здійснюють моніторинг використання державних коштів на роботу партій, визнали, що у БПП найкраще змогли розпорядитись тими фінансовими ресурсами, які виділяє держава», - розповів Березенко про роботу політсили.

«Ми профінансували розвиток структури, і, напевне, з усіх політичних сил у нас найбільш структуровані осередки. Голова секретаріату партії веде її оперативну діяльність. І наявність чи відсутність голови партії – номінальної особи, не змінить цю ситуацію», - зазначив політик.

Він заявив, що не виключає, що найближчим часом можуть відбутися якісь зміни. Але це має бути рішення з'їзду партії, підкреслив соратник Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні в БПП назвали імена головних кандидатів у лідери фракції.