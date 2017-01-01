В США арештували українця через контрабанду військового обладнання
- Сьогодні, 00:25
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Українцю «світить» до 20 років ув’язнення
У Сполучених Штатах Америки за звинуваченням у незаконному вивезенні військового обладнання заарештували громадянина України Володимира Недовіза.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк.
Повідомляється, що українець представлявся громадянином США для придбання обладнання та приладів військового призначення, які в подальшому доставлялися в Україну без відповідного дозволу.
Зокрема, Недовіз переправляв до України оптичні приціли для карабінів і тепловізори, експорт яких, згідно законодавства США, суворо обмежено.
За даними американської прокуратури, Недовіз працював зі спільниками, які діяли під вигаданими іменами і з допомогою фіктивних фірм. В той же час не уточнюється, в який період українець незаконно вивозив військове обладнання.
Чоловіку може загрожувати до 20 років в'язниці та 1 млн доларів штрафу.
До слова, на Одещині нещодавно чоловіки підпалили вишку прикордонникам, а потім просили їх допомогти з контрабандою.
Джерело: Еспресо ТВ