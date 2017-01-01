Клімкін у Конгресі США: Єдиний правильний шлях взаємодії з Росією - з позиції сили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ також попросив американці виділити фіндопомогу Україні

Єдиний правильний шлях взаємодії з Росією - з позиції сили. Про це під час виступу на слуханнях у комітеті Конгресу США заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

«Єдиним правильним шляхом взаємодії з Росією є взаємодія з позиції сили. Ніяких угод з Росією не повинно бути укладено, поки вони не виконають всіх положень мінських домовленостей. Дякую за надзвичайну підтримку США, надану Україні, зокрема за останні три роки в нашій боротьбі проти Росії. Ми вдячні адміністрації США за підтримку і сподіваємося, що вона продовжиться. І ця підтримка не тільки в інтересах України, але й в інтересах США, і в інтересах свободи та стабільності Трансатлантичного альянсу. Я прошу цей підкомітет про рішучу підтримку в певних напрямах. Технічна допомога, яку надасть США, надішле правильний сигнал Кремлю і зміцнить стабільність України», - заявив міністр.

Senate hearings: @PavloKlimkin, ambos :Russian hybrid warfare can B countered by strong support & wider transatlantic solidarity pic.twitter.com/hHE1pBYXYd — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 7 марта 2017 г.

Клімкін також закликав американських парламентарів підтримати питання виділення фіндопомоги Україні.

«Прошу вас підтримати пропозиції виділення допомоги Україні за номером NDAA-2017. Будь ласка, прийміть проект фінансової допомоги Україні на податковий бюджет в 2017 і 2018 рр. Також Україні потрібні довгострокові домовленості з безпеки. Залучення США стане ключовим у таких домовленостях», - сказав глава МЗС.

Як повідомляв «Главком», Павло Клімкін після зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном заявив, що «США дали чітко зрозуміти, що жодних розмінів України не може бути, вона має фундаментальну важливість для Америки».

Нагадаємо, що Клімкін 6-7 березня перебуває з робочим візитом у столиці США з метою інтенсифікації політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном просування реформ в Україні.

Джерело: 112 Україна