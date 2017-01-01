У США підозрюють офіцерів ФСБ у зламі 500 млн аккаунтів Yahoo

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Звинувачення на адресу співробітників ФСБ ніяк не пов'язані з розслідуванням про втручання Росії в президентські вибори у США

Міністерство юстиції США 15 березня висуне звинувачення у справі про злам 500 млн аккаунтів Yahoo двом співробітникам ФСБ – Дмитру Докучаєву, якого раніше було заарештовано у справі про держзраду в ФСБ, і його начальнику Ігорю Щусіну.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Згідно з документами розслідування, для атаки найняли двох хакерів: Олексія Білана і уродженця Казахстану, який має канадське громадянство – Кірма Баратова.

Напередодні Баратова заарештували в Канаді за звинуваченням у хакерських атаках, шахрайстві в мережі і шпигунстві, пише Washington Post. Джерело видання розповіло, що звинувачення може бути пов'язане зі зламом до 1 млрд аккаунтів користувачів Yahoo або з іншого кібератакою, якої зазнали 500 млн аккаунтів електронної пошти Yahoo.

Джерело видання наголошує, що звинувачення на адресу співробітників ФСБ ніяк не пов'язані з розслідуванням про втручання Росії в президентські вибори у США, які відбулися кілька місяців тому.

Раніше повідомлялося, що Канада готується до захисту від кібератак з РФ.

Також у Конгресі США призначили слухання у справі про втручання РФ у президентські вибори.