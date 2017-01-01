У Конгресі США призначили слухання у справі про втручання РФ у президентські вибори
- Сьогодні, 05:20
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Перший етап слухань розпочнеться менше ніж за два тижні
Спецкомітет Палати представників Конгресу США по розвідці 20 березня о 17:00 за київським часом проведе відкриті слухання у справі втручання Росії у вибори президента США з допомогою хакерських атак.
Про з посиланням на заяву голови комітету Девіна Нуньєса повідомляє CNN.
«Перші відкриті слухання по Росії пройдуть 20 березня. Я хочу провести якомога більше відкритих слухань у цій справі», -зазначив голова профільного комітету.
Відомо, що у слуханнях візьмуть участь директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі, керівник Агентства національної безпеки і Кіберкомандування ВС США адмірал Майкл Роджерс, екс-директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, колишній виконувач обов’язків міністра юстиції і генерального прокурора США Саллі Єйтс і колишній глава Центрального розвідувального управління Джон Бреннан.
Reuters також додає, що Джеймс Комі і Майкл Роджерс будуть проходити в якості свідків.
До слова, Канада готується до захисту від кібератак з Росії.
«Ми знаємо, що деякі наші ключові союзники мали такий досвід і тепер вживають подібних кроків, тож для нас це стане проактивним заходом, який гарантуватиме, що ми робимо усе можливе для захисту наших демократичних інститутів, зокрема політичних партій», - зазначила міністр демократичних інституцій Канади Каріна Гоулд.