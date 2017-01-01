Білий дім: Трамп не знав про роботу Манафорта з російським мільярдером

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Пол Манафорт

Речник Трампа стверджує, що президент США не знав про спільну роботу Манафорта та Дерипаску

Президент США Дональд Трамп не знав про роботу екс-глави свого виборчого штабу Пола Манафорта на російського мільярдера Олега Дерипаску. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За словами Спайсера, припустити, що Трамп знав про роботу Манафорта 10 років тому - це «трохи божевільно».

«Його найняли на роботу і він її робив», - зазначив прес-секретар Трампа.

Нагадаємо, видання AP повідомляло, що колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського бізнесмена Олега Дерипаску, щоб просувати інтереси президента Росії Володимира Путіна.

«Главком» також повідомляв, що керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджує, що ГПУ попросила у Мін'юсту США допомоги в допиті колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Допит Манафорта ГПУ хоче провести в рамках розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Сьогодні стало відомо, що ФБР має інформацію про співпрацю оточення Трампа з російськими оперативниками