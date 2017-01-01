Віце-прем’єр: США і Словаччина готові допомогти у ліквідації наслідків вибухів у Балаклії

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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе обговорила з партнерами України по НАТО питання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Балаклії

У НАТО висловили готовність надати допомогу Україні у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на арсеналі у Балаклії Харківської області.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами зустрічі з представниками Євроатлантичного центру протидії катастрофам у п’ятницю у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

«Ми обговорили з нашими партнерами по НАТО питання залучення Євроатлантичного центру протидії катастрофам для того, щоб допомогти з розмінуванням», - розповіла український урядовець.

Климпуш-Цинцадзе відзначила, що вже є позитивні відповіді та готовність залучитися до цієї допомоги від кількох країн Альянсу, зокрема, США і Словаччини.

Вона зазначила, що на доручення Президента України це питання нині активно опрацьовують дипломати Місії України при НАТО.

Як повідомляв «Главком», вчора президент України Петро Порошенко дав термінове доручення Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині