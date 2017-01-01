В Україні 2,3 мільйона працюючих пенсіонерів

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Працюючим пенсіонерам виплачується лише 85% пенсії

В Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб. Про це повідомив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому».

«Працюючих пенсіонерів у нас десь 2,3 мільйона осіб», – сказав він.

Працюючим пенсіонерам виплачується лише 85% пенсії.

«У них нічим не відрізняється пенсія, окрім того, що, якщо людина одночасно працює і отримує пенсію, розмір якої понад 1870 гривень, то їй виплачується лише 85% її пенсії. Умовно: призначили людині пенсію розміром 2,5 тисячі гривень, і вона, продовжуючи працювати, отримує 2125 гривень. Як тільки вона припиняє працювати, їй одразу ж поновлюється виплата повної пенсії», – розповів Зарудний.

Він додав, що є винятки для певних категорій: інваліди 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, інваліди війни, учасники бойових дій та деякі інші. «Навіть коли вони працюють, можуть отримувати і зарплату, і пенсію в повному обсязі», – повідомив голова Пенсійного фонду.

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