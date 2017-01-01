В Україні оголошено штормове попередження
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Рятувальники попереджають, що через зниження температури повітря на дорогах утворилася ожеледиця15 лютого в Україні очікується сильний вітер. Про це попереджає прес-служба ДСНС.
Повідомляється, що потужний вітер очікується по всій території країни, за винятком Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. В інших частинах країни очікується вітер 15-20 метрів в секунду.
Також, рятувальники попереджають, що через зниження температури повітря на дорогах утворилася ожеледиця. Людей закликають дотримуватися простих правил безпеки під час перебування на вулиці.