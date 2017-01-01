В уряді розповіли, в яких областях може зникнути світло

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Внаслідок блокування постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу можливі віялові відключення електроенергії

Відключення електроенергії через припинення постачання антрацитового вугілля з окупованих районів Донбасу можуть стосуватися Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Сумської та Черкаської областей.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов'язані з обмеженням енергопостачання. Передусім щодо забезпечення населення енергопостачанням і теплом. Також розглянути роботу промпідприємств, що працюють в невпинному режимі з позиції добових графіків пікових навантажень», – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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