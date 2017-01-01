В Україні з’явиться вітчизняний лоукостер, який буде здійснювати внутрішні авіарейси – міністр

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Це буде компанія з іноземним капіталом, де 51% буде належати українцям, - Омелян

До кінця 2017 року в Україні повинна бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка буде виконувати внутрішні рейси. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі «5 каналу».

«Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, якого партнера вони (іноземна компанія - ред.) собі виберуть, оскільки це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси в межах України. Переговори йдуть успішно», - розповів Омелян.

За його словами, Україна має всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році. Також Омелян повідомив, що перельоти по Україні та за кордон можуть початися вже в цьому році.

На початку місяця президент України Петро Порошенко заявив, що на даний момент в країні продовжується робота по залученню лоукостів, які зроблять авіаперельоти для українців дешевше.

«Розробляється абсолютно скоординована програма по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторонни», - сказав він.

Також Порошенко доручив прикордонникам забезпечити якісний сервіс для українців, які будуть подорожувати в Євросоюз після введення безвізового режиму. Так, президент доручив знизити вартість транспортного сполучення, зокрема для залучення в Україну авіакомпаній-лоукостів.

Як відомо, після заходу в Україну лоукостів авіакомпанія МАУ запускає дешеві тарифи.

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Джерело: РБК-Україна