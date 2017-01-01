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    В Україні з’явиться вітчизняний лоукостер, який буде здійснювати внутрішні авіарейси – міністр

    • Сьогодні, 08:58
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    Це буде компанія з іноземним капіталом, де 51% буде належати українцям, - Омелян

    До кінця 2017 року в Україні повинна бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка буде виконувати внутрішні рейси. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі «5 каналу».

    «Це буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, якого партнера вони (іноземна компанія - ред.) собі виберуть, оскільки це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси в межах України. Переговори йдуть успішно», - розповів Омелян.

    За його словами, Україна має всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році. Також Омелян повідомив, що перельоти по Україні та за кордон можуть початися вже в цьому році.

    На початку місяця президент України Петро Порошенко заявив, що на даний момент в країні продовжується робота по залученню лоукостів, які зроблять авіаперельоти для українців дешевше.

    «Розробляється абсолютно скоординована програма по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторонни», - сказав він.

    Також Порошенко доручив прикордонникам забезпечити якісний сервіс для українців, які будуть подорожувати в Євросоюз після введення безвізового режиму. Так, президент доручив знизити вартість транспортного сполучення, зокрема для залучення в Україну авіакомпаній-лоукостів.

    Як відомо, після заходу в Україну лоукостів авіакомпанія МАУ запускає дешеві тарифи.

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    Джерело: РБК-Україна

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