В Україну їде глава МЗС Німеччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зігмар Габріель

Глава німецької дипломатії планує обговорити ситуацію на сході України та питання двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель 2 березня розпочинає дводенний візит в Україну.

У рамках візиту плануються його зустрічі з Президентом Петром Порошенком, Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Крім того, передбачається зустріч із представниками СММ ОБСЄ.

Як повідомляв офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, глава німецької дипломатії планує обговорити ситуацію на сході України та питання двосторонніх відносин.

«Під час переговорів з усіма своїми партнерами міністр шукатиме шляхи реалізації Мінських домовленостей», - сказав Шефер.

За його словами, на зустрічах також обговорюватиметься всеосяжна допомога Німеччини Україні.

Водночас Шефер не виключив, що міністр може порушити тему нещодавнього інциденту, коли народний депутат України Олексій Гончаренко наніс напис на фрагмент Берлінської стіни поряд з посольством ФРН у Києві.