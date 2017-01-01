Україна нарощує продаж військової продукції Росію: в «Укроборонпромі» божаться, що це не вони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка техніки «Укроборонпрому»

В Концерні категорично спростовують торгівлю з Росією

Підприємства, які входять до складу ДК «Укроборонпром» не продають свою продукцію Росії. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Концерну.

«Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу «Укроборонпрому», продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави», – повідомили в «Укроборонпромі».

В Концерні додають, що з середини 2014 року вони також активно запустили програму заміщення російських комплектуючих.

Нагадаємо, що сьогодні «Главком» оприлюднив дані про те, що Росія залишається лідером закупівлі українських товарів оборонного призначення.

Якщо вірити свіжим даним Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, які є у розпорядженні «Главкому», минулого року Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн. Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української «оборонки»

Доповідь SIPRI свідчить про те, що найбільшим партнером росіян в Україні сьогодні є «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Компанія запорізького бізнесмена, колишнього регіонала, а нині народного депутата від «Волі народу», виконує контракт на постачання двигунів АІ-222.

Той факт, що Богуслаєв продовжує активно співпрацювати з російською «оборонкою», підтверджує і нещодавнє розслідування «Главкома». Виданню вдалося знайти документи, які свідчать про те, що «Мотор Січ» під час воєнної агресії Росії на Донбасі займалася ремонтом літаків міноборони РФ.

З цією інформацією журналісти навіть зверталися до СБУ. Однак у Службі безпеки дали зрозуміти, що не бачать нічого злочинного у співпраці української компанії з країною-агресором.



