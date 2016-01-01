Валокордин, йод та зеленка: в Росії розширять список препаратів за рецептом

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Істерика навколо продажу спиртовмісних препаратів почалась після отруєння жителів Іркутська «Боярышником»

Валокордин в аптеках буде відпускатися за рецептом з другого кварталу 2017 року, вважає віце-прем'єр Росії Олександр Хлопонін. Про це повідомляє «ТАСС».

«Я думаю, що в першому кварталі ми остаточно ухвалимо рішення, змінимо нормативні акти, – повідомив він журналістам. – Я думаю, що (валокордин) відпускатися буде в аптеках за рецептом».

Віце-прем'єр додав, що в даний момент йде дискусія про те, чи потрібно включати в список рецептурних препаратів тільки валокордин чи варто також додати йод, зеленку і інші спиртовмісні препарати. «Але всі спиртовмісні рідини подвійного призначення – однозначно», – зазначив Хлопонін.

Раніше глава МОЗ РФ Вероніка Скворцова повідомила, що вже вжиті заходи, які регламентують передачу в аптеках споживачам ліків, що містять спиртові настоянки. «Це і кількісний облік – не більш двох флаконів в руки, це обсяг самої тари, в якій ці препарати випускаються, – маленькі пляшки», – навела приклади міністр.

Зазначимо, що валокордин – це спиртовмісний препарат, який застосовується для лікування розладів серцево-судинної системи, неврозів і безсоння.

Дискусія про необхідність навести порядок зі зверненням спиртовмісних рідин, в тому числі ліків, виникла в зв'язку з масовим отруєнням та смертями жителів Іркутської області, які вживали засіб для прийняття ванн «Боярышник» (глід).

Нагадаємо, за остаточними даними від косметичного лосьйону загинуло 77 росіян.