Ватажок бойовиків «ДНР» Захарченко має довідку про незворотний розлад психіки

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У довідці зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим» і за вимогою прокуратури призначається примусова диспансеризація хворого

У мережу потрапило фото медичної довідки про психічні розлади та інвалідність на ім’я Олександра Захарченка з рекомендаціями про примусову диспансеризацію.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

У довідці, виданій Харківським обласним центром медично-соціальної експертизи від квітня 2011 року повідомляється, що Олександр Захарченко 1976 року народження з 2010 року є «інвалідом ІІ групи від загального захворювання внаслідок стійких незворотних розладів психіки та ЦНС безтерміново».

Також у довідці зазначається, що дії хворого Захарченка «несуть загрозу оточуючим» і за вимогою прокуратури призначається примусова диспансеризація хворого у Харківській обласній клінічній психлікарні №3.

Повідомляється, що наразі не вдалося знайти офіційного підтвердження достовірності цього документа. Однак з біографії Захарченка відомо, що він в зазначений період перебував у Харкові.

«З біографії самого Захарченко відомо, що він, будучи уродженцем Донецької області України, в зазначений період знаходився якраз в Харкові. При цьому кілька років немов «вирізані» з біографії, зате в 2013 році, як раз після проблем з психіатрами, Захарченко знову засвітився в ЗМІ – вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот». Незабаром Олександра Захарченко відправили з Харкова до Донецька – очолювати місцеву філію», – нагадує видання.