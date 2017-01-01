Ватажок бойовиків Захарченко розповів, як працюють «націоналізовані» терористами українські підприємства

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Фото UA- Reporter.com Олександр Захарченко

У кожного підприємства своя «дорожня карта», тому що різні вихідні умови, - терорист

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко стверджує, що захоплені бойовиками українські підприємства на окупованому Донбасі працюють в режимі «перехідного періоду», пише видання «Известия».

«У кожного підприємства своя «дорожня карта», тому що різні вихідні умови. Для підприємств промислової групи вирішуються питання поставок сировини і збуту продукції», - заявив він.

Разом із тим, терорист зазначив, що йдеться не про націоналізацію, а про «майбутнє запровадження зовнішнього управління».

«Націоналізація - складна правова процедура, в результаті якої підприємства з приватної власності переходять в державну. Наше рішення не стосується питання власності взагалі», - сказав він.

Захарченко також додав, що бойовики «перевели» ці підприємства під свою юрисдикцію, щоб вони сплачували податки їм, а не Києву.

Нагадаємо, з 1 березня бойовики ввели «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

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