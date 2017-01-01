  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ватажок бойовиків Захарченко розповів, як працюють «націоналізовані» терористами українські підприємства

    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Олександр Захарченко
    Фото UA- Reporter.com
    Олександр Захарченко

    У кожного підприємства своя «дорожня карта», тому що різні вихідні умови, - терорист

    Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко стверджує, що захоплені бойовиками українські підприємства на окупованому Донбасі працюють в режимі «перехідного періоду», пише видання «Известия»

    «У кожного підприємства своя «дорожня карта», тому що різні вихідні умови. Для підприємств промислової групи вирішуються питання поставок сировини і збуту продукції», - заявив він.

    Разом із тим, терорист зазначив, що йдеться не про націоналізацію, а про «майбутнє запровадження зовнішнього управління».

    «Націоналізація - складна правова процедура, в результаті якої підприємства з приватної власності переходять в державну. Наше рішення не стосується питання власності взагалі», - сказав він.

    Захарченко також додав, що бойовики «перевели» ці підприємства під свою юрисдикцію, щоб вони сплачували податки їм, а не Києву.

    Нагадаємо, з 1 березня бойовики ввели «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

    Читайте також статтю: «Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф»

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас ДНР Олександр Захарченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ