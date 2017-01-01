Вдова Вороненкова залишилася без його будинків і квартир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Максакова на похоронах чоловіка. Фото: Українське фото

Спадщину убитого поділили між собою перша дружина і діти

Все майно і активи колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, убитого 23 березня в Києві, дісталися його колишній сім'ї - екс-дружині Юлії Вороненковій і їх дітям, 16-річній Ксенії та 19-річному Миколі. Про це повідомляють російські ЗМІ., пише газета «Вєсті».

Справа в тому, що Вороненков незадовго до смерті переписав майже все майно на першу дружину і дітей від першого шлюбу, боячись конфіскації майна.

Юлії Вороненковій відійшов сімейний особняк в селищі Жайворонки на Рубльовці - два будинки на чотирьох земельних ділянках. Ця власність оцінюється в 600 мільйонів рублів. Також вона залишилася володарем чотирикімнатної квартири площею 226 квадратів в ЖК «Кунцево» на заході Москви. Вона оцінюється в більш ніж 80 мільйонів рублів.

Ще одна квартира - трикімнатна вартістю 40 мільйонів рублів - у колишньої дружини Вороненкова тепер і на сході Москви, в ЖК «Будинок в Сокольниках». Шикарна нерухомість дісталася і 19-річному синові Миколі Вороненкову - він став власником двох квартир в будинку на Тверській вулиці загальною площею 760 квадратних метрів і вартістю більше 500 мільйонів рублів. Микола володіє і квартирою в будинку, де народився Володимир Висоцький. 70 квадратів на Малій Грузинській ріелтори оцінили в 25 мільйонів рублів.

Єдине житло, на яке може претендувати Марія Максакова, - чотирикімнатна квартира на вулиці Удальцова. Це 160 квадратних метрів. Але і в цьому випадку Максакова може претендувати тільки на третину квартири, решта оформлено на дочку і сина. У Максакової залишилися тільки будинки і квартири, придбані нею до заміжжя, а також апартаменти у вежі «Москва-Сіті» за 100 млн рублів - подарунок Вороненкова.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.