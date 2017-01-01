У лікарні помер убивця Вороненкова
- Сьогодні, 16:02
-
Розсилка
Кілер помер на операційному столі
Кілер, який убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова у центрі Києва 23 березня, помер у лікарні. Про це інформують «Вести».
Зазначається, що таку інформацію видання отримало від головного лікаря медзакладу.
Повідомляється, що вбивця помер на операційному столі.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у вбивці Вороненкова наскрізне поранення в голову, він близький до смерті.
Охоронець Вороненкова поранений у ділянку серця, він співпрацює зі слідством.
Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
У ЗМІ з'явилася інформація про особистість убивці. Повідомляється, що чоловіка розшукували дніпровські правоохоронці – за скоєння злочинів, передбачених ст. 205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).