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    У лікарні помер убивця Вороненкова

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    Поранений кілер на місці вбивства Дениса Вороненкова
    Поранений кілер на місці вбивства Дениса Вороненкова

    Кілер помер на операційному столі

    Кілер, який убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова у центрі Києва 23 березня, помер у лікарні. Про це інформують «Вести».

    Зазначається, що таку інформацію видання отримало від головного лікаря медзакладу.

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    Повідомляється, що вбивця помер на операційному столі.

    Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у вбивці Вороненкова наскрізне поранення в голову, він близький до смерті.

    Охоронець Вороненкова поранений у ділянку серця, він співпрацює зі слідством.

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    У ЗМІ з'явилася інформація про особистість убивці. Повідомляється, що чоловіка розшукували дніпровські правоохоронці – за скоєння злочинів, передбачених ст. 205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

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