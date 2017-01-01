У лікарні помер убивця Вороненкова

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Поранений кілер на місці вбивства Дениса Вороненкова

Кілер помер на операційному столі

Кілер, який убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова у центрі Києва 23 березня, помер у лікарні. Про це інформують «Вести».

Зазначається, що таку інформацію видання отримало від головного лікаря медзакладу.

Повідомляється, що вбивця помер на операційному столі.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у вбивці Вороненкова наскрізне поранення в голову, він близький до смерті.

Охоронець Вороненкова поранений у ділянку серця, він співпрацює зі слідством.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

У ЗМІ з'явилася інформація про особистість убивці. Повідомляється, що чоловіка розшукували дніпровські правоохоронці – за скоєння злочинів, передбачених ст. 205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).