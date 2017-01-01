Вибух на заводі у Запоріжжі: затримано троє посадовців підприємства

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Місце трагедії на заводі «Запоріжкокс»

Посадовці, які допустили підрядну бригаду до виконання ремонтних робіт, знаходяться під слідством

За фактом вибуху на території заводу «Запоріжкокс», який стався у четвер, 16 березня, поліцією відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Зараз вивчаються документи з техніки безпеки та встановлюються всі обставини трагедії. Сьогодні проведено додатковий огляд місця події із залученням профільних фахівців з техніки безпеки. Місце події з 16 березня охороняється працівниками поліції.

«Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - інформує прес-служба поліції.

Троє посадових осіб підприємства, які допустили підрядну бригаду до виконання ремонтних робіт, затримані згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, повідомлення про вибух на заводі надійшло в поліцію 16 березня о 15:15. Внаслідок вибуху загинуло чотири людини.