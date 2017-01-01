У Туреччині заявили про знищення 21 бойовика «Ісламської держави» у Сирії

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Під час спецоперації знищені командний пункт і укріплення терористів

ВПС Туреччини в рамках триваючої операції «Щит Євфрату» знищили 12 об’єктів бойовиків «Ісламської держави» у районах Ель-Баб, Бзагах, Суфланіях і Кабр аль Мукрі на півночі Сирії.

Про це повідомляє генштаб Туреччини, передає Anadolu.

Як зазначається, серед інших, знищені командний пункт і укріплення терористів. «Протягом доби в боях знищено 21 терориста», - додали у генштабі країни.

Антитерористична операція «Щит Євфрату» триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

Нагадаємо, у Туреччині звільнено ще шість тисяч держслужбовців.

Як відомо, у Пентагоні підтвердили, що Росія нічого не зробила для боротьби з ІДІЛ у Сирії.