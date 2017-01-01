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    У Туреччині заявили про знищення 21 бойовика «Ісламської держави» у Сирії

    • Вчора, 14:15
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    Під час спецоперації знищені командний пункт і укріплення терористів

    ВПС Туреччини в рамках триваючої операції «Щит Євфрату» знищили 12 об’єктів бойовиків «Ісламської держави» у районах Ель-Баб, Бзагах, Суфланіях і Кабр аль Мукрі на півночі Сирії.

    Про це повідомляє генштаб Туреччини, передає Anadolu.

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    Як зазначається, серед інших, знищені командний пункт і укріплення терористів. «Протягом доби в боях знищено 21 терориста», - додали у генштабі країни.

    Антитерористична операція «Щит Євфрату» триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

    Нагадаємо, у Туреччині звільнено ще шість тисяч держслужбовців.

    Як відомо, у Пентагоні підтвердили, що Росія нічого не зробила для боротьби з ІДІЛ у Сирії.

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