Від початку доби бойовики вже сім разів відкривали вогонь

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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО

Бойовики ведуть вогонь із гранатометів, мінометів і стрілецької зброї

Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики вже сім разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

«З 00:00 до цієї хвилини в зоні проведення АТО вже відбулося 7 обстрілів. На маріупольському напрямку з мінометів вели вогонь по Павлополю, з гранатомета і стрілецької зброї - по Гнутовому, Широкиному і Павлополю. На луганському - по Станиці Луганській з гранатометів. На донецькому - з гранатометів по наших позиціях в районі Луганського», - сказав він.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових.