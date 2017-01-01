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    Від рук вандалів у Києві постраждав також пам’ятник Володимиру Великому

    • Сьогодні, 22:27
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    Минулої ночі невідомі вандали облили червоною фарбою пам’ятник поетесі-націоналістці Олені Телізі

    У Києві червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому.

    Про це повідомляє співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон.

    «Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому», — написала вона.

    Як повідомлялось, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.

    Вже через декілька годин активісти відчистили пам’ятник поетці. 

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