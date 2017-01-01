Від рук вандалів у Києві постраждав також пам’ятник Володимиру Великому
- Сьогодні, 22:27
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Минулої ночі невідомі вандали облили червоною фарбою пам’ятник поетесі-націоналістці Олені ТелізіУ Києві червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому.
Про це повідомляє співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон.
«Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому», — написала вона.
Як повідомлялось, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник визначній діячці ОУН Олені Телізі.
Вже через декілька годин активісти відчистили пам’ятник поетці.