Відкрито кримінальну справу за фактом нападу Парасюка на поліцейських

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«Погрожували вирізати сім'ї співробітників поліції»: Аброськін розповів про спілкування поліцейських з Парасюком

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом народного депутата Володимира Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, правоохоронці розповіли про погрози з боку Парасюка. «Погрожували вирізати сім'ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту», ображали і принижували поліцейських, «ви всі донецькі сепаратисти», - переповіли правоохоронці про «спілкування» з народним депутатом.

Аброськін заявив, що не дозволить принижувати поліцейських Донеччини, «які вже третій рік на війні, які під обстрілами допомагають людям в прифронтових містах, багато з яких втратили сім’ї і будинки, покинувши окуповану територію, але залишилися вірними присязі, даної громадянам України».

«Ми і далі будемо нести службу на блокпостах, тому що саме тут ми вилучаємо велику кількість незаконної зброї, тим самим зберігаємо життя наших громадян в мирних містах нашої країни», - підкреслив Аброськін.

14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони «блокадників Донбасу» краматорською поліцією.