Відому російську співачку внесли в «чистилище» «Миротворця»

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Катя Лель раніше гастролювала в окупованому Криму

У базу сайту «Миротворець» внесли відому російську співачку Катю Лель, яка незаконно відвідувала окупований РФ Крим.

Про це йдеться на сайті «Миротворець».

Катя Лель потрапила в базу «за незаконне перетинання державного кордону України».

Співачка внесена в «чистилище» під своїм справжнім ім’ям: Катерина Чупринiна. Підставою для її внесення до бази даних стала концертна діяльність на території окупованого Росією Криму.

Відзначається, що 7 травня цього року Катя Лель виступала в Євпаторії.

Нагадаємо, у базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Діма Білан, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.