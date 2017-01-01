Викрадення Гончаренка: відкрито кримінальне провадження

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Пошуками нардепа займатиметься СБУ разом із прокуратурою

За фактом викрадення народного депутата Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі». Про це повідомив прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Прокуратура внесла (до ЄРДР відомості — ред.) за ст.146 ч.2 — це незаконне позбавлення волі», — сказав Тракало.

За його словами, пошуками Гончаренка займатиметься СБУ разом із прокуратурою. «Якщо вони звернуться до нас, ми готові надати їм будь-яку підтримку», — додав Тракало.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.