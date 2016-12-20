Автор фото вбивці російського посла розповів подробиці вчорашньої трагедії

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Фотограф згадує: тіло вбитого лежало всього за кілька метрів, і мені знадобився якийсь час, аби зрозуміти, що сталося

За словами фотографа Бурхана Озбілічі, який працював на фотовиставці в Анкарі, під час якої було вбито російського посла Андрія Карлова, спочатку захід не здавався йому чимось важливим, а єдина причина, через яку він опинився на виставці, – галерея була по дорозі до його дому. Про це повідомляє Bird in flight із посиланням на замітку турецького фотографа для агентства Associated Press.

«Коли я приїхав, присутні якраз почали виголошувати промови. Слово взяв Карлов, і я вирішив підійти ближче, подумавши, що його фотографії зможуть у майбутньому стати у пригоді для ілюстрації матеріалів про російсько-турецькі відносини. Він говорив досить тихо і, я б сказав, з великою любов'ю до своєї батьківщини. Раптово пролунала серія пострілів, почалася паніка», – розповідає про побачене у замітці фотограф.

Озбілічі згадує, що тіло вбитого лежало всього за кілька метрів від нього, і йому знадобився якийсь час, аби зрозуміти, що сталося. «Я повернувся ліворуч і побачив того, хто стріляв. Він був дуже збудженим, ходив навколо тіла Карлова, розмахував пістолетом і кричав: «Аллах акбар!» Спершу я подумав, що це якийсь чеченський бойовик, але потім з'ясувалося, що він говорив про Алеппо», – згадує Бурхан Озбілічі.

«Звичайно, мені було страшно, я боявся, що той, хто стріляв, повернеться до мене, однак зробив зо два кроки вперед, щоб його сфотографувати», – додає Озбілічі. За його словами, у той момент він сказав собі, що як журналіст зобов'язаний виконати свою роботу. «Я міг би втекти, але тоді мені нічого було б відповісти людям, які запитають мене: «Чому ти нічого не зняв?»

Озбілічі здивувало, що чоловік із пістолетом, хоча й виглядав збудженим, усе-таки контролював себе. Він велів людям у залі, щоб вони залишалися осторонь і не підходили. За якийсь час відвідувачам сказали покинути приміщення, і вони поїхали.

«Повернувшись до офісу, я почав оглядати фотографії. На одній з них я побачив, що вбивця стоїть просто за спиною російського посла. Він більше був схожий на охоронця або його приятеля».

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі. У МЗС РФ підтвердили смерть російського посла в Туреччині внаслідок замаху.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранено також кількох людей.