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    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»

    • Вчора, 23:21
    • Розсилка
    Столичний ультрас
    Столичний ультрас

    Ультрас «Динамо» виривали з трибун стільці та кидали їх у напрямку футбольного поля

    Ультрас футбольного клубу «Динамо Київ» на матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги «відзначились» у Кропивницькому погромом на стадіоні. Також принаймні один із вболівальників столичного клубу був одягнений у футболку із символом, дуже схожим на нацистську свастику.

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    Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив місцевий журналіст Валерій Лебідь.

    «Неприємно вразили Динамівські ультрас. Забули чого прийшли і що навколо теж люди», - написав журналіст.

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    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Вирвані стільці та нацистська свастика: у Кропивницькому «відзначились» ультрас «Динамо»
    Фото: Валерій Лебідь

    Як видно із фото, ультрас «Динамо» виривали з трибун стільці та кидали їх у напрямку футбольного поля. Наразі немає інформації про можливі затримання чи продовження погромів у місті.

    «Главком» сьогодні повідомляв, що у Кропивницькому місцева «Зірка» несподівано обіграла київське «Динамо» з рахунком 2:0.

    Таким чином, «Зірка» набрала 22 очки і вийшла на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. «Динамо» ж, за підсумками туру, відстає від «Шахтаря» вже на 16 балів.

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