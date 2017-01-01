Вищий спецсуд відмовився перенести розгляд справи Єфремова в Київ

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Олександр Єфремов у суді

Вищий спецсуд не задовольнив клопотання адвоката, який просив перенести розгляд справи Єфремова до Печерського райсуду Києва

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовився перенести розгляд кримінального провадження стосовно екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова зі Старобільського міськрайонного суду Луганщини до Печерського районного суду Києва. Про це повідомив УНН адвокат Єфремова Євген Солодко.

Таким чином, Вищий спецсуд не задовольнив клопотання адвоката Солодка, який просив перенести розгляд справи Єфремова до Печерського районного суду Києва зі Старобільського суду Луганської області.

Нагадаємо, 10 січня 2017 року Апеляційний суд Луганської області визначив територіальну підсудність справи щодо народного депутата 7 скликання Олександра Єфремова за Старобільським районним судом Луганської області.

16 січня Старобільський райсуд розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ.

Також зазначимо, Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Єфремова до 17 березня.