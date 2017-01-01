В Авдіївці повністю знеструмлено коксохімічний завод Ахметова

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Як повідомив директор підприємства, на заводі розпочато процес консервації

В Авдіївці перебито останню лінію постачання, яка живить Авдіївський коксохімічний завод.

Про це повідомив генеральний директор Авдіївського кокохімічного заводу Муса Магомедов у Facebook.

«Тільки що відбили останню лінію постачання. Завод знеструмлений. Починаємо консервацію», - написав він.

Вдень працювала тільки одна лінія постачання, яка забезпечує електропостачання АКХЗ і Донецьку фільтрувальну станцію.

Як відомо, Авдіївський коксохімічний завод входить до групи Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новінського.

Як повідомлялося раніше, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.

Сьогодні, за даними штабу АТО на Донбасі загинуло троє бійців ЗСУ, ще 17 отримали поранення.