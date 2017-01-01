Влада Панами відмовила Каськіву у статусі політичного біженця

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Каськів знаходиться у Панамі під домашнім арештом

в ніч на 8 вересня 2016 року Каськіва затримали у Панамі

Панама відмовила екс-керівнику Держагентства з питань залучення інвестиції часів президента Януковича Владиславу Каськіву в статусі політичного біженця.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Влада Панами відмовили Каськіву у статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави 600 тис. дол. США та обмежив його пересування Панамою.

Каськів подав клопотання про політичний притулок.

Нагадаємо також, що у Генеральній прокуратурі України хочуть запропонувати Каськіву угоду зі слідством, оскільки, на думку ГПУ, Каськів володіє важливою інформацією.