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    Влада Панами відмовила Каськіву у статусі політичного біженця

    • Вчора, 23:55
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    <span>Каськів знаходиться у Панамі під домашнім арештом</span>
    Каськів знаходиться у Панамі під домашнім арештом

    в ніч на 8 вересня 2016 року Каськіва затримали у Панамі

    Панама відмовила екс-керівнику Держагентства з питань залучення інвестиції часів президента Януковича Владиславу Каськіву в статусі політичного біженця.

    Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

    "Влада Панами відмовили Каськіву у статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав він.

    Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

    Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави 600 тис. дол. США та обмежив його пересування Панамою.

    Каськів подав клопотання про політичний притулок.

    Нагадаємо також, що у Генеральній прокуратурі України хочуть запропонувати Каськіву угоду зі слідством, оскільки, на думку ГПУ, Каськів володіє важливою інформацією.

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