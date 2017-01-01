Втручання Росії у вибори в США: Комі погодився виступити перед сенаторами

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Колишній директор ФБР Джеймс Комі

Комітет призначить дату відкритих слухань після 29 травня

Звільнений президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Комі погодився виступити на відкритих слуханнях спецкомітету Сенату з розвідки.

Про це йдеться в поширеній спільній заяві голови комітету Річарда Берра і його заступника Марка Уорнера.

«Колишній директор ФБР Джеймс Комі погодився виступити на відкритих слуханнях комітету. Комітет призначить дату відкритих слухань після Дня пам’яті (29 травня)», - йдеться в документі.

Берр підкреслив, що збирається отримати від Комі інформацію про його роль в розслідуванні про втручання Росії в президентські вибори в США.

Раніше екс-глава ФБР відмовлявся виступати на закритих слуханнях Конгресу.

#BREAKING Ex-FBI chief Comey to testify publicly before lawmakers: senators — AFP news agency (@AFP) 19 мая 2017 г.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Як повідомляв «Главком», 3 травня екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Міністерство юстиції США також призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.