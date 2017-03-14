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    Янукович написав листи світовим лідерам

    • Сьогодні, 16:27
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Віктор Янукович написав, що українська влада не зацікавлена у виконанні Мінських угод, і просить вплинути на Київ

    Екс-президент-утікач Віктор Янукович заявив, що відправив світовим лідерам листа, у якому закликав їх чинити тиск на нинішню українську владу в частині виконання нею Мінських угод. Про це він повідомив в інтерв’ю «РИА Новости».

    «Я відправив листи президентам США і Росії, в ПАРЄ і Раду Європи, а також президентам Франції та Польщі, президенту і канцлеру Німеччини – МЗС саме цих трьох країн виступили гарантами угоди про врегулювання політичної кризи в Україні, яку підписав 21 лютого 2014 року з лідерами опозиції (під час Революції гідності. – Ред.)», – заявив Янукович.

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    За його словами, українська влада не зацікавлена у припиненні війни на Донбасі та виконанні Мінських угод, «тому що тоді настане час відповідати за свої дії».

    «Тому я і звернувся з листами до світових лідерів із закликом посприяти в проведенні незалежного, прозорого розслідування масових убивств протестувальників та правоохоронців на Майдані в лютому 2014 року, використати свої можливості і вплив на київську владу для якнайшвидшого виконання Мінських угод і завершення війни», – сказав Янукович.

    Він стверджує, що вже отримав підтвердження, що всі листи доставлені адресатам. «Я добре розумію, що політикам знадобиться деякий час для аналізу фактів, які я вказав у тих листах. Особливо це стосується мого листа президенту США Дональду Трампу, який не був учасником тих подій», – зазначив Янукович.

    Він сподівається, «що ці листи будуть почуті і наблизять мою країну до вирішення конфлікту, прискорять повернення миру на мою батьківщину».

    Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Головна військова прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у справі екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. 

    Раніше прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що Генпрокуратура РФ повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання Януковича.

    Захист Януковича заявив, що ГПУ не може почати заочний процес у його справі, доки не проведе з ним слідчі дії.

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