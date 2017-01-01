Ярош попросив із розумінням поставитися до свого охоронця, який прострелив ноги таксисту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Ярош

Нардеп пообіцяв не тиснути на досудове слідство і суд, не «кричати про «зраду» і «політичні переслідування добровольців»

Народний депутат Дмитро Ярош у себе на сторінці у Facebook прокоментував інцидент, пов'язаний зі своїм охоронцем Михайлом Навроцьким, котрий, як повідомлялось, у Кам'янському прострелив таксисту обидві ноги за відмову сказати «Героям слава!».

«Михайло – не просто мій охоронець, а бойовий побратим, який пройшов Майдан та посьогодні бере активну участь у боях російсько-української війни… Участь у війні – не індульгенція, що звільняє від усіх гріхів. Конкретні інструкції як себе поводити, відзначаючи свій день народження, він мав і їх порушив. За що буде нести заслужене покарання», – написав він.

Ярош також пообіцяв не тиснути на досудове слідство і суд, не «кричати про «зраду» і «політичні переслідування добровольців».

Разом із тим він попросив людей із розумінням поставитися до цієї ситуації. «На війні ідентифікація «свій-чужий», поняття «справедливо-несправедливо», «правда-брехня» сильно загострюються. Хлопці тримаються роками, а потім в один момент зриваються і наслідки є поганими. Ми не шукаємо жалості, просто просимо про розуміння», – зауважив він.

«Показовим є, що в тій інформаційній істерії, яку розгорнули навколо вищезгаданого конфлікту, перед ведуть кремлівські ЗМІ, антидержавне бандформування «Опоблок» та їх різношерсті прихильники», – додав він.