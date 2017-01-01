З «Борисполя» вирушила 22 українська антарктична експедиція
- Сьогодні, 23:18
-
Розсилка
Українська антарктична станція «Академік Вернадський»
У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників
З київського аеропорту «Бориспіль» вирушила чергова антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський».
У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери.
Вчені в Антарктиці замінять попередню команду, яка була там попередній рік. Бюджет цьогорічної експедиції складає 39,2 млн гривень.
Зазначається, що головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму Росією.
Читайте також: Як виглядає побут українських науковців на антарктичній станції