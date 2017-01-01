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    З «Борисполя» вирушила 22 українська антарктична експедиція

    • Сьогодні, 23:18
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    <p>Українська антарктична станція &laquo;Академік Вернадський&raquo;</p>

    Українська антарктична станція «Академік Вернадський»

    У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників

    З київського аеропорту «Бориспіль» вирушила чергова антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський».

    У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери.

    Вчені в Антарктиці замінять попередню команду, яка була там попередній рік. Бюджет цьогорічної експедиції складає 39,2 млн гривень.

    Зазначається, що головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму Росією.

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