З «Борисполя» вирушила 22 українська антарктична експедиція

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Українська антарктична станція «Академік Вернадський»

У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників

З київського аеропорту «Бориспіль» вирушила чергова антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський».

У складі експедиції — 12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери.

Вчені в Антарктиці замінять попередню команду, яка була там попередній рік. Бюджет цьогорічної експедиції складає 39,2 млн гривень.

Зазначається, що головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму Росією.

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