З Чорного моря витягли другу «чорну скриньку» Ту-154

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Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154

Знайдено другий бортовий самописець літака Ту-154, який зазнав краху в Чорному морі, повідомляє міноборони Росії.

«Виявлено та піднято з дна другий бортовий самописець літака Ту-154», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що експерти міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, що впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.