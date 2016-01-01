«Закрилки, с..ка!». Російські ЗМІ обнародували останні слова пілотів Ту-154

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Експерти отримали попередні дані розшифровки розмовного самописця літака, що розбився дорогою до Сирії

Російське Міноборони провело попередній аналіз записів однієї з чорних скриньок літака Ту-154, що розбився в Чорному морі біля узбережжя Сочі. Обізнане джерело «Інтерфаксу» повідомило, що дані самописця підтверджують версію про помилку пілотування.

«Завершено попередній аналіз даних самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною», - сказав співрозмовник агентства.

Яких-небудь подробиць, пов'язаних із записом чорного ящика, він не навів. Офіційно ця інформація не підтверджена.

У свою чергу близьке до слідства джерело російського пропагандисткого каналу «Лайф» повідомило, що плівка, яка фіксувала переговори екіпажу і розмови всередині кабіни, виявилася не пошкодженою.

«Розмова переривається на тому, що один з пілотів вигукує: «Закрилки, с..ка!» А потім лунає крик: «Командир, падаємо!», — повідомило джерело.

За його даними, другий самописець, параметричний, поки не доставлений в Центральний науково-дослідний інститут Військово-повітряних сил і коли почнеться його розшифровка, поки не відомо.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.