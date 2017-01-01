З липецької фабрики Roshen звільнились майже півтисячі робітників

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Масове звільнення почалося 24 квітня - рівно через 3 місяці після того, як всім працівникам про це повідомили

З української кондитерської корпорації Roshen в Липецьку (Росія) вже звільнили 433 співробітників фабрики. Про це пише видання «Гордон» із посиланням на прес-реліз компанії.

Відзначається, що масове звільнення почалося 24 квітня - рівно через 3 місяці після того, як всім працівникам про це повідомили.

«Частина співробітників звільнилася раніше за власним бажанням. Весь процес відбувається в рамках закону і з усіма належними виплатами. Інші співробітники будуть звільнені за затвердженим графіком», - повідомили в Roshen.

У прес-службі нагадали, що 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинено всі виробництво.

«Всі технологічні лінії вже законсервовані. У травні законсервують системи холодо- і теплопостачання. Останній етап консервації фабрики заплановано на червень. Це стосується блоку очисних споруд, котелень і водозаборів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо про закриття кондитерської фабрики у Росії.

Повідомлялося, що вже почали звільняти робітників фабрики «Рошен».

Детальніше читайте: «Порошенко, повернись! Репортаж з липецької фабрики, яка закривається»